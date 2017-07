[Design flux] 14 juillet : les panneaux à la fête

Créer des supports d'information est important, les détourner est beaucoup plus amusant. À l'approche du 14 juillet, SETON, le leader de la signalisation a confié au street artiste Jinks Kunst, 5 de ses panneaux emblèmes, afin d'y ajouter une touche inédite.

L'entreprise des Haut-de-France s'est vite rendue compte que l'humour constitue un levier idéal pour communiquer sur ses produits. Elle ne se prive pas, tout au long de l'année, de délaisser quelques minutes son sérieux afin de distiller des parodies de signalétique sur son compte twitter. La fête nationale était l'occasion d'aller encore plus loin et de faire appel à un spécialiste. Jinks Kunst et ses 1500 détournements à travers le monde s'est vite imposé comme le choix naturel pour cette collaboration artistique.

Le Nantais a donc joué avec 5 de ses panneaux préférés pour créer de nouvelles images inspirées par des clichés français. De la prise de la bastille, à la manifestation, en passant par un retourné acrobatique et l'inévitable baguette de pain, ces quelques détails intelligemment placés, nous font vite perdre le sens initial de ces supports.

Par Charles Loyer