20 ans : Glassbox édite son livre-anniversaire !

En 1997, une dizaine de diplômés des Beaux-Arts de Paris créent Glassbox. Depuis vingt ans maintenant, l’association promeut les jeunes artistes à travers des résidences, des projets In-Situ et des expositions singulières.

À l'occasion de cet occasion, Glassbox publie un livre-anniversaire, comme un récit de son action sur la scène artistique indépendante. Photos et plans d’exposition, affiches, documents d’archive témoignent de l’histoire de l’association à travers les trois lieux qu’elle a investi. Le premier, un cube de verre, lui a donné son nom. Cet ouvrage invite également artistes et commissaires d’exposition à revenir sur leur implication au fil des projets et des années.

Pour élargir les horizons, Nicolas Bourriaud, Jean-Louis Déotte, Elie During et autres penseurs et théoriciens de l’art apportent leur analyse sur les évolutions de la discipline lors des deux précédentes décennies, avec par exemple l’avènement du numérique.

Maxime Bondu, Antoine Carbonne, Jagna Ciuchta, Irma Name, Romain Vicari, et autres artistes qui ont exposé à Glassbox ont produit des images sur mesure : des pochettes et des intercalaires sérigraphiés viendront enrichir l’édition, élaborée par S-y-n-d-i-c-a-t et éditée par T-o-m-b-o-l-o presses.



Soutenir le projet : http://kck.st/2ssAJoe