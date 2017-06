[Design Flux] 20 Minutes x Samsung : éclaboussures graphiques et bon coup de pub

0 partages sur les réseaux sociaux

À l'occasion du lancement Suisse du Galaxy G8, Samsung, désireux de promouvoir le design de son dernier smartphone, a osé une campagne d'un nouveau genre. Avec le concours de l'agence Jung von Matt et du Studio Feixen, le géant coréen invite le design graphique dans une édition quotidienne du journal "20 minutes".

Les dernières années ont marqué une rupture entre le public et la publicité traditionnelle, considérée par beaucoup comme molle et frileuse. À l'heure des réseaux sociaux et de la multiplication des canaux de diffusion, elle est plus que jamais challengée et doit redoubler d'inventivité pour continuer à impacter l'audience et la surprendre avec des idées nouvelles. À l'image de cette campagne déployée par Samsung.

Plutôt que d'opter pour un encart ou une page bien soignée, la marque investit le print avec la manière forte. Le studio Feixen commissionné pour développer des formes graphiques expérimentales et contemporaines, ne s'en est pas privé. La bande de Felix Pfäffli, Raphael Leutenegger et Daniel Peter s'en est donné à cœur joie, jouant avec les couleurs, des tracés à main levée et des éclaboussures.

Le lecteur n'est pas directement poussé à l'acte d'achat. Il peut apprécier différemment le positionnement et le discours de la marque, adhérer librement à cet état d'esprit d'innovation.

Une idée radicale et audacieuse qui satisfera autant les amateurs de graphisme que les dénicheurs de bons coups en matière publicitaire.

Par Charles Loyer