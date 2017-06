[Design Flux] 220 plans de métro dans un cercle de 120px

Il suffit de se rendre sur le portfolio de Peter Dovak pour constater que ce dernier est quelque peu obnubilé par les transports en commun et les plans de métro. Une passion qu'il entretient en imaginant des systèmes d'information, lisibles et adaptés à différents supports. Comme cette série d'icônes imaginées pour le format smartphone.

Le designer américain a cherché le meilleur moyen pour faire tenir dans un cercle de 120 pixels de diamètre, les plans de 220 réseaux de transports en commundu monde entier. Pour cela, il réduit les proportions et masque certaines trajectoires, sans dénaturer l'esprit du plan original.

En regardant le résultat, ce qui saute aux yeux, c'est la facilité à identifier les villes connus, malgré l'absence des repères textuels. D'autre part, cette vue d'ensemble permet dans une certaine mesure de faire une hiérarchie de la taille de ces agglomérations.



par Charles Loyer