[Lectures Graphiques] 3 ouvrages recommandés par la rédaction d'étapes:

"Lectures Graphiques" met en avant les ouvrages qui couvrent l'actualité du graphisme et de la culture visuelle, les travaux de recherche ou les publications pédagogiques.

Novo Typo Color Book

A travers ce livre, le designer graphique néerlandais Mark van Wageningen souhaite ouvrir la voie à une nouvelle conception des formes et des couleurs en typographie. Dans cet un ouvrage construit comme un specimen du caractère Ziza, Mark van Wageningen célèbre de début d'une nouvelle ère typographique dans un manifeste pour l'usage de la couleur et contre le conformisme.

Novo Typo Color Book, de Mark Van Wageningen, aux éditions De Buitenkant.

Are We Human ?

Sous le titre "Are we human?", la 3e Biennale de design d'Istanbul explore les relations entre l'humain et le design. Le catalogue de l'exposition demande aux 250 participants de répondre à son manifeste de huit propositions sur le design. Restituant leurs réponses, cet ouvrage questionne la place qu'occupe le design et l'impact de ses transformations sur nos vies.

Are We Human ?, Fondation de la culture et des arts d'Istambul + Lars Müller Publishing .

Photobook Fisheye, Volume 1

La photographie partagée sur Internet jouit d’une liberté élargie, qui agit comme une stimulation créative. L’équipe du magazine Fish Eye a repéré par ce canal les talents émergents ou expérimentés, qui à travers l’œil de leur appareil, captent des univers pop, joyeux, dramatiques ou mélancoliques. Partagées en portfolio ou en vignettes, les reproductions des clichés de ces artistes sont comme une invitation à découvrir plus largement leur travail.

Photobook Fisheye, Volume 1, aux éditions Edition fisheye-BeContent



