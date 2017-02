300 mots outils illustrés par Christoph Niemann

Christoph Niemann a trouvé dans l'illustration le meilleur moyen de s'exprimer et par ce biais, ses multiples idées, en quelques traits atteignent le public. Son dernier projet, c'est ce livre "Words". Un ouvrage qui regroupe 300 mots outils, inspirés par la liste établie dans les années 1990 par le Dr. Edward Fry. Chacun des termes est accompagné d'une illustration ludique pour favoriser la lecture et développer l'imagination.

L'illustrateur prouve une fois sa capacité à s'adapter au support, tout en conservant sa touche et son humour. D'une couverture du New Yorker en réalité augmentée, aux tatouages éphémères, en passant par des détournements d'objets sur Instagram, son talent se nourrit des choses simples et c'est pourquoi le résultat fait souvent mouche.

http://www.christophniemann.com