[Design Flux] 3Dandies, du chocolat en impression 3D !

0 partages sur les réseaux sociaux

La récente entreprise Les 3Dandies propose des chocolats sur mesure, en utilisant la technologie de l'impression 3D. En alliant formes séduisantes et qualité gustative, elle parvient à conjuguer les attentes toujours plus exigeantes des amateurs de confiseries.

Trois jeunes, Thibaut, Olivier et Edouard ont créé cette chocolaterie capable d'offrir à sa clientèle des chocolats savoureux et atypiques. Rejoint par une spécialiste du chocolat formée chez Le Nôtre, Marie, et Florian, designer formé à l'Ensci-Les Ateliers, la petite équipe officie désormais à 5.

Avec eux, la sculpture délaisse le plastique démodé pour une matière première plus gourmande. La technique de l'impression 3D répond à leurs principaux besoins, elle permet de fabriquer des moules aux formes complexes et d'imprimer directement une forme en chocolat. En résulte des "chocollections" comme la tablette La Parisienne (Paris à découper par arrondissements), les volumes Atomes Crochus ou dans l'actualité, Présidentielles, une impression 3D des cinq principaux candidats. Le tout est disponible en chocolat noir 70% ou lait 39%. Ils n'en n'oublie pas pour autant la qualité. Leurs créations sont réalisées avec des variétés de choix issus du commerce bio et équitable.

Déjà ironique dans leurs réalisations, ils tendent à s'orienter vers une approche ludique de l'objet tablette. Le directeur artistique, Florian Arnould souhaite osciller entre le sobre et le ludique, tant dans l'esthétique que la fabrication. Ainsi ils développent en ce moment, dans leur atelier à Paris des tablettes inspiré de Tetris, une manière de déconstruire un jeu que d'ordinaire nous assemblons.

Après Nendo qui a confectionné des tablettes aux multiples textures pour sublimer le goût, 3Dandies réalise des structures sur demande grâce à la technologie.

Les 3Dandies6 Cour Saint Eloi75012 ParisDu lundi au vendrediDe 9h à 19h

Par Florian Bulou