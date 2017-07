4 cartes de visites pour faire impression

Dans le cadre de son partenariat avec Onlineprinters, étapes: partage une sélection de cartes de visite. Grâce à un graphisme subtil et dynamique, les plus petits des éléments de papeterie, n'ont rien d'obsolète.



Kokoromoi signe la communication visuelle de Poséidon.

La société, basée à Helsinki, rassemble architectes et constructeurs. Son identité graphique puise son inspiration dans l'ère de l’architecture moderne et l’abstraction géométrique. Elle joue sur des blocs de couleur, qui symbolisent certains bâtiments du centre-ville d'Helsinki. Au recto, des grilles similaires à celles des papiers pour le dessin codifié d’architecture symbolise la volonté de l'entreprise à planifier et à concevoir. Un traitement graphique sagace qui s’adapte à plus grande échelle, sur le papier à lettre ou les affiches.

Le Petit Joseph Dijon est paré au décollage avec Caroline Fabes

La graphiste Caroline Fabes signe une carte de visite origami qui, une fois pliée, révèle le logo typographié du bar le Petit Joseph Dijon. Le plus petit avion en papier du monde est à faire s'envoler, histoire de retrouver quelques secondes son âme d’enfant.

L’improvisation est au cœur de la culture musicale du Jazzman. Le logo est complété par des tampons, qui ajoutent une dimension aléatoire, chaque accident créant une nouvelle composition. Le musicien travaille avec huit formations : duo, orchestre… soit autant de couleurs qui habillent le logo et les différents supports de communication, de manière à bien identifier chaque projet.

Re agency colore son écritoire.

La simplicité est bonne conseillère. L’agence de branding australienne utilise une gamme de 4 couleurs. Associées à une typographie linéale et combinées entre elles, elles suffisent à assurer une identité remarquée.

Par Stéphanie Thiriet.

