[Ressources] 5 combinaisons de Google Fonts pour 2017

La typographie sur le web fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, qualité et variété des propositions sont accessibles aux utilisateurs. Google a d'ailleurs flairé le coup et s'est placé sur ce marché en expansion. Le géant américain commande actuellement des création de caractères aux fonderies renommées et développe son offre à vitesse grand V. On se rappelle du lancement de ‘No more tofu’ en collaboration avec Monotype, une nouvelle famille typographique couvrant plus de 800 langages différents. Quelque mois plus tôt, c'est le site de google Fonts qui faisait peau neuve. Une refonte guidée par la volonté de proposer une interface responsive, facilitant l'accès à l'étendu du catalogue et proposant des fonctions simplifiées pour comparer et associer les polices.

Ces mots pour introduire, une initiative de Great Simple. Pour se lancer dans l'année 2017, le studio russe propose de partager ses recherches sur Google Fonts avec 5 combinaisons typographiques à utiliser dans des projets web ou print.