9 mai : Laurent Benner en conférence au Centre Culturel Suisse

Sous la pression immobilière Laurent Benner laisse son appartement de 15 ans, puis il perd ses archives informatiques, et soudain ces évènements reformulent ses manières de produire.

Suisse mais exilé à Londres, passionné par cette ville et par la musique, il co-fonde le label d’électro minimale Dreck Records, pour lequel il signe les pochettes de disque et les affiches. Sous sa casquette de designer éditorial, il réalise les catalogues d'artistes et d'expositions, pour entre autre, le peintre Gary Hume, le musicien Christian Marclay, et la manifestation « Les plus beaux livres suisses » organisée par le Centre Culturel Suisse… La singularité de son style nait de ses associations inattendues : ses projets mêlent le style suisse à des glyphes érigés en signes, des dessins stylisés et des images empruntées à l’iconographie populaire.



Conférence en anglais, le 9 mai à 20 heures.

Entrée libre, réservation conseillée

