À Amiens, de la typo pour passer l'automne

Grâce au travail de l'École d'art et de design d'Amiens, la typographie et le graphisme sont souvent mis à l'honneur dans la Somme. L'établissement propose d'ailleurs pour passer l'automne un programme très intéressant autour des caractères.



• Sans Everything

Conférences dédiées aux caractères sans empattements

Commissariat : Sébastien Morlighem/Esad

Dates : 19, 20 et 21 octobre 2016

Lieu : Quai de l’innovation, 93 rue du Hocquet, Amiens

http://www.esad-amiens.fr





• Traits, lettres, Bâtons, une histoire d’alphabets sans pied ni tête une exposition proposée par les Bibliothèques Amiens Métropole

Commissariat : Sébastien Morlighem/Esad

Du 13 septembre au 5 novembre 2016

Lieu de l’exposition : Bibliothèque Louis Aragon, 50 rue de la République, Amiens

Visites guidées les samedis 24 septembre et 15 octobre à 15

http://bibliotheques.amiens.fr



• Pangramme : Learning type design

Une exposition internationale de caractères typographiques d’étudiants, proposée par l’Ecole supérieure d’art de Lorraine.

Commissariat : Jérome Knebusch, assisté de Francis Ramel

Vernissage le 20 octobre 2016 à 18h

Du 20 octobre au 18 novembre 2016

De 10h à 19h30 du lundi au jeudi, de 10h à 18h le vendredi

Ouverture le week-end sur rendez-vous.

Lieu de l’exposition : Esad, 40 rue des Teinturiers

http://www.pangramme.org/index_fr.html



• Remise du prix mécénat du Crédit Agricole Brie Picardie Mécénat & Solidarité pour le projet Typannot dédié à la langue des signes

Le jeudi 20 octobre, 18h30

Esad, 40 rue des Teinturiers, Amiens

http://www.ca-briepicardie.net/mecenat-solidarite