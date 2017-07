À la Métairie Bruyère, l'impression traditionnelle côtoie l'œuvre de Speedy Graphito

0 partages sur les réseaux sociaux

En s’installant à la Métairie Bruyère pour son exposition « Rétrospective d’éditions d’art », Speedy Graphito ne s’est pas trompé d’endroit. L’artiste français, fort de ses 33 années d’expériences, connaît toutes les qualités d’une retraite bourguignonne, dans ce petit coin de verdure de la campagne auxerroise. Malgré ou grâce à l’isolement, cette ancienne ferme est bel et bien un lieu d’exception, ce genre d’écrin unique qui vit l’artisanat à 100%, où les cœurs battent au rythme des machines d’impression et s’enflamment, dès qu’il s’agit de transmission des savoir-faire traditionnels.

Du 17 juin au 24 septembre, un bel espace de ce charmant corps de bâtiments accueille les œuvres de ce grand artisan de la figuration libre. Son travail vient côtoyer le quotidien des ateliers R.L.D. et de l’association culturelle « Aux 4 vents de l’arts ». L’occasion de découvrir la Métairie dans toute sa splendeur.





La numérisation de la société a du bon. À mesure qu’elle continue sa conquête sur l’ensemble des secteurs professionnels, elle donne paradoxalement, une seconde vie à certains métiers, comme ceux de l’artisanat d’art. La Métairie Bruyère fait partie de ces rares centres d’art graphique qui en bénéficient, où les résidents font perdurer les métiers de l’imprimerie, en cherchant pour chaque projet à produire de l’exceptionnel. C’est cette qualité, exercée en toute humilité, qui fait la différence, qui a conquis de nombreux artistes comme Di Rosa, Jean Echenoz, Camille Henrot et qui nous séduit aujourd’hui, en même temps qu’un certains nombres de commanditaires prestigieux comme Alexander Mac Queen ou Études Studio.







L’atmosphère qui y réside n’est pas étrangère à ce regain de forme. À la Métairie, les échanges humains sont cultivés à tous les niveaux. Presque chaque jour de l’année, les ateliers s’ouvrent aux visiteurs et aux écoles, pour montrer comment se produisent les éditions d’art, de la composition typographique à la reliure en passant par des presses au format démesuré. L’association « Aux 4 Vents de l’Art » accueille elle, stagiaires et curieux, désireux de se familiariser avec certaines techniques. Enfin les artistes qui viennent en résidence profitent au maximum des charmes de l’endroit. Pendant quelques jours, ils font partie de la « famille ». Lydie (fondatrice de la Métairie avec son mari Robert D.) en est l’illustre représentante. Ses plats mijotés rendent tous ceux qui y goûtent, accrocs. De son côté, son gendre accompagne les résidents, afin de tester, expérimenter et délivrer de précieux conseils et obtenir les meilleures impressions possibles. La simplicité est de mise, mais tous les ingrédients sont bien présents pour s’y sentir bien.







Speedy Graphito, lui, est déjà un habitué de la maison. Depuis 2009, il y fait régulièrement des séjours et on ne s'étonne pas de le voir choisir cet endroit pour présenter l’ensemble de son œuvre imprimée. 150 œuvres sont présentées dans un espace d’exposition dédié. Un parcours qui offre à voir des gravures sur cuivre et bois, des sérigraphies, des lithographies ou encore des sculptures, sur des supports aussi variés que des skates, des livres, des pochettes de disques ou encore des pochoirs. L’ensemble révèle un univers riche en couleurs et fortement imprégné de la culture populaire. L’artiste passionné par la multiplicité de l’image imprimée, en extorque toutes les ressources, jusqu’au moindre petits détails. De ses images, conçues par son esprit fantasque, il en tire des reproductions parfaites, qu'il n’hésite pas ensuite à les altérer d’un coup de bombe ou de pinceau, comme une signature certifiant un processus de création unique.

Photos et texte par Charles Loyer