[Design Flux] Adidas : 50 états, 50 paires, 50 artistes

Adidas s'associe à Women Win dans le combat pour les droits des femmes. La marque de sport a demandé à 10 artistes femmes, de peindre selon leurs envies sur 50 paires de chaussures, pour célébrer les 50 contrées des États-Unis d'Amérique. Les modèles ont été mis aux enchères en ligneet les bénéfices reversés à l'association.

Les célèbres paires de running UltraBOOST X blanches ont été mises à disposition de graphistes, tagueurs, designers, peintres dont Jen Mussari, Meagan Morrison, Sophia Chang ou Bree Poort. Chacune des artistes à peint ce que lui inspire un des 50 états. Adidas se sert habilement d'une forme de patriotisme des habitants à leurs états pour générer de l'intérêt, et de surcroit du clic. Amener du clic, c'est aussi amener de la visibilité pour l'association féministe partenaire Women Win. Une opération habile qui fait s'entendre dans un même projet et une cause, trois univers : industriel, artistique et social.

Par Florian Bulou-Fezard