Adobe Creative Meet-up : c'est reparti !

Max, la grand messe annuel d'Adobe vient de se clôturer à San Diego. Nous n'avons pas pu traverser l'Atlantique pour y participer, mais, heureusement, la team française nous donne rendez-vous le 22 novembre à Paris, pour découvrir les dernières nouveautés autour des logiciels créatifs et s'inspirer auprès de designers influents, au cours du désormais incontournable Creative Meet-Up.

Changement de saison, changement de formule. Le Creative-Meet Up passe à l'heure d'hiver et débute cette fois-ci dès 14 heures. L'après-midi s'articule autour d'un Keynote sur les nouveautés du Creative Cloud. Michael Chaize et Stéphane Baril se feront un plaisir de faire la démonstration de toutes les innovations majeures de vos outils créatifs. Ensuite, place aux designers avec un nouveau plateau riche en talents. Priska et ses créations typographiques, Marie-Laure Cruschi avec ses illustrations percutantes, ainsi que le photographe François Peyranne et le styliste Daté Tétégan pour la frange mode.

Chaque Creative Meet-up est également l'occasion de rêver de faire le plein de rencontres et d'échanger avec ses homologues. Pour nous y retrouver, n'hésitez pas à vous inscrire en ligne. Sinon, il est toujours possible de suivre l'évènement sur le Livestream qui sera intégré à notre page Facebook et grâce à ce lien, de vous programmer un rappel. Nous serons également présent sur le direct pour partager ce moment via notre compte Twitter #CreativeMeetUp.

Image de couverture par Jean-Charles Debroize