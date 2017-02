Adobe Photo Match : êtes-vous un sprinter de la retouche photo ?

0 partages sur les réseaux sociaux

Des applications comme Instagram, on démocratisé la retouche photo. Avec un simple mouvement de doigt, on agit facilement sur le contraste, la saturation ou encore les hautes lumières. Néanmoins, la précision des logiciels professionnels est loin d'être atteinte et souvent les utilisateurs tâtonnent plutôt que de connaître précisément le rôle de chacune de ces actions.

Le géant du logiciel de création Adobe propose de vous lancer un défi, celui de testez vos connaissances de base et votre rapidité en retouche photo. Le concept est simple, vous avez 20 secondes pour atteindre le résultat de la photo de droite, en partant de l'image de gauche. Trois outils sont à dispo : le contraste, l'exposition et la saturation. À vous de trouver la bonne balance.

http://adobephotomatch.com