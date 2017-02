Adobe Stock, la nouvelle place de marché de contenus créatifs

60 millions de photos, vecteurs, illustrations, vidéos, fichiers 3D et templates intégrés directement aux applications Creative Cloud, c’est la nouveauté proposée par le service Adobe Stock , qui va révolutionner le workflow des créatifs.

Selon une étude menée par Adobe, 85% des utilisateurs du Creative Cloud achètent des images en ligne. Avec Adobe Stock, la société de software veut libérer les créatifs des contraintes de productivité en rendant l’accès à tout type d’images et l’achat de licences d’utilisation directement disponible depuis les applications du Creative Cloud.

En plus d’accéder à toute la collection depuis Adobe Photoshop CC, Illustrator CC, After Effects CC et les autres applications - y compris sur les versions mobile, l’achat des licences depuis les applications permet d’appliquer toutes les modifications apportées aux images maquette utilisées dans un projet sur les images HD en un clic.

Adobe Stock s’intègre ainsi parfaitement au workflow des utilisateurs et leur fait gagner un temps considérable en leur permettant de rester dans leur logiciel créatif d’un bout à l’autre de leur projet.

Vous pouvez bénéficier de 10 images HD gratuites pour faire l’expérience d’Adobe Stock.

Dans cette vidéo, Michaël Chaize, Creative Cloud evangelist Adobe, nous montre quelques applications possibles d’Adobe Stock.

Par Adobe Stock