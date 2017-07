[Design Flux] Affiche à composer pour le Graphic Design Festival Scotland … mais pas que !

Pour sa quatrième édition, du 20 au 27 octobre prochain, le Graphic Design Scotland propose une identité participative. Chacun est invité à composer un poster en choisissant entre deux options. Un générateur d'affiches, développé par Infinite Eye, produit alors une affiche unique, qui peut être partagée, téléchargée et ajoutée à une galerie en ligne. Néanmoins, cette communication visuelle offre plusieurs niveaux de lecture.

Warriors Studio est en charge de la communication du festival depuis sa naissance. Le studio s’est associé avec les créatifs de Graphical House et d’Infinite Eyes pour penser l’ identité 2017. Jaillie de discussions autour de l'actualité et de la politique, celle-ci fonctionne comme une interrogation sur la démocratie.

« Dans le contexte politique actuel, nos choix sont binaires. Nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Vous ne pouvez choisir que l'un, ou l'autre. La couverture médiatique dépeint les options en noir et blanc. Il n'y a pas de juste milieu. » expliquent Gabriel Durnan et Daniel Ibbotson de The Graphical House.

La démarche questionne aussi notre rapport à l’information. Privilégions-nous les paroles et les opinions humaines ou les systèmes et les processus ? Les graphistes sont régulièrement confrontés à ces problématiques. Ils jouent un rôle clé dans la mise en forme et la communication de l'information, et donc par extension dans sa compréhension et son interprétation.

Les affiches sont produites à partir de standards bien connus des designers. La palette de couleurs est la CMJN, Cyan, Magenta, Jaune et Noir. L’un des caractères typographiques les plus universels est la Helvetica. La police choisie pour le projet a donc été la version numérique de la Neue Haas Grotesk, (qui désigne aussi la version la plus ancienne de la Helvetica, au temps de la composition manuelle). Ces choix graphiques assurent la cohérence visuelle.

Plus de 12 000 affiches ont été générées jusqu’ici par des personnes partout dans le monde. Un concours international d’affiches est également ouvert jusqu’au 20 août.

Par Stéphanie Thiriet