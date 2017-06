[Design Flux] "Ah, tu fais du dessin ?" passe la 5e

Une publication réalisée par des étudiants (ceux de l'École des Beaux-Arts de Saint-Etienne) pour mettre en lumière le travail de leurs homologues dans l'hexagone, c'est l'objectif affiché par Ah, tu fais du dessin ?. Alors que se déroule actuellement la Biennale Internationale Design de Saint-Etienne, le magazine dévoile son 5e numéro et logiquement, celui-ci s'articule autour de l'évènement.

Les pages du numéro sont réparties en 7 parties : Off (projets d’étudiants de l’ENSCI, Duperré ou encore des Arts Décoratifs de Paris), Workshop, Posters, Initiatives étudiantes Biennale, Teaser, In Off et Céramique. Un sommaire riche qui permet de donner de la visibilité aux travaux entrepris dans les écoles d'art et de design en France, de créer des connexions entre les étudiants, mais aussi avec un public moins averti.

Rebondissant sur le thème de la Biennale, les mutations du travail sont questionnées tout au long des sujets, prenant diverses formes et interprétations. Enfin la céramique est à l'honneur dans des portraits et interviews de ceux qui la travaillent et se l'approprient. . En bonus, 1 affiche sérigraphiée monochrome bleu ou orange d'Amélie Croynar et 2 cartes en risographie monochrome bleu ou orange de Samuel Dumez accompagnent la commande en ligne du magazine.

Source : http://ahtufaisdudessin.bigcartel.com

par Charles Loyer