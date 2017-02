[Design Flux] Airbnb, un spot minimaliste pour un message de tolérance

Lors du Super Bowl, Airbnb a marqué les esprits avec une campagne publicitaire prônant la tolérance quelque soient les confessions, les milieux ou les couleurs. Un clip devenu très vite viral par le hashtag #weaccept et qui s'affiche commee une réponse directe à la politique menée actuellement par Donald Trump.

Sur Fast, il y a quelques jours, plusieurs designers interrogés estimaient qu'en 2017 et dans les années à venir, le design de marque allait devenir plus radical, s'engager de manière plus soutenue pour défendre des valeurs revendiquées. À pied d'oeuvre, Airbnb profite de l'audience du Super Bowl pour se mettre à l'action.

La campagne cherche à aller droit à l'essentiel et opte pour un traitement minimaliste. Le cadrage se concentre sur le regard et les visages photographiés, s'enchainent et se combinent pour ne former qu'un à partir de la diversité. Le traitement typographique est rythmé de manière à souligner l'importance des mots et les lettres en bas-de-casse blanche offre lisibilité et rondeur nécessaire à la transmission d'un message de paix.

La campagne s'inscrit dans la démarche de Airbnb de soutenir, au cours des prochaines années, une ONG qui aide les réfugiés dans le monde et également de lutter contre les discriminations qui s'installent entre les usagers de la plateforme communautaire de location de logement.