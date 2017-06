[Design Flux] Amnesty International : 1000 livres contre la censure

Des extraits peinturlurés, des pages déchirées ou encore des mots bâillonnés au ruban adhésif, pour dénoncer la censure en Chine, Amnesty international ne joue pas les grands mots, mais les gestes forts.

La censure chinoise est une sorte de rengaine amère qui sévit à tous les niveaux, dans la presse, sur le web, dans les librairies et même au delà de ses propres frontières. En 2016, la liberté d'expression à même fait quelques pas en arrière avec l'arrestation de 5 libraires hongkongais, accusés d'avoir distribué des livres critiques envers le régime de Pékin.

L'organisation non gouvernementale, en collaboration avec Brand union et Oglivy & Matter Hong Kong, a souhaité réagir à ces faits en établissant pendant deux jours une librairie pop-up à Hong Kong. 1000 livres ont été volontairement altérés et mis à disposition du public. Ils rappellent l'article 27 de la loi fondamentale hong kongaise qui préserve la liberté d'expression et par la même occasion, deviennent des objets témoins de la fragilité de cette liberté.

La campagne s'accompagne également de petits films projetés dans les autobus de la ville, comme celui ci-dessous.

source : http://bit.ly/2m7evT7

Par Charles Loyer