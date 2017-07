[Video] Analogue Loaders : l'enfer des barres de chargement dans notre univers tangible

Si nous ne pouvons plus nous en passer, le numérique nous réserve constamment des surprises, des petits bugs qui, sans crier garde, font planter ou ralentir la machine. Tous ces moments, passer à attendre que la situation reviennent à la normale, Raphael Vangelis a voulu les souligner dans une vidéo en stop-mtotion. Le film s'appelle Analogue Loaders et on y découvre dans plusieurs environnements tangibles des modules de chargements. Soudain, ça devient plaisant !

Design, Direction, Animation: Raphael Vangelis

Music & Sound Design: Antfood

Cel Animation: Matthieu Petit, Joey McCormick, David Schagerström, Aparajita R., Raphael Vangelis

Director of Photography: Florian Juri, Raphael Vangelis

Model Making: Elizabeth Peach, Domo Suki, Bryony Hooper, Julia Caram, Raphael Vangelis

Production Assistance: Victoria Waterhouse-Taylor

Compositing: Leanne Pletersky, Tiago Barbosa, Duncan Horn, Raphael Vangelis

Color Grading: Daniel de Vue

Funding by:

Land Salzburg

Land Oberoesterreich

Stadt Salzburg

Big Thanks to:

Hector MacLeod

Glassworks

Par Charles Loyer