[Design Flux] Annonce des lauréats du Concours international d'affiches Chaumont 2017

0 partages sur les réseaux sociaux

De retour cette année pour notre plus grand plaisir, le Concours International d'affiches de Chaumont a profité du weekend inaugural du 21 et 22 mai, pour mettre fin au suspense et dévoiler les résultats de sa 26e édition. Le jury, présidé par Helmo et composé par Esther de Vries, Nina Wehrle, Jaemin Lee et Markus Dressen, a sélectionné parmi les 2000 affiches reçues, 146 créations contemporaines, actuellement exposées dans le parcours de la Biennale de design graphique et surtout récompensé 3 d'entre elles.

Voici le palmarès 2017 :

1er prix Ralph Schraivogel (CH)



Museum für Gestaltung, Zürich, 2016 - 89 x 128 cm, sérigraphie





2e prix Pierre Vanni (FR)



Association Rotation, Toulouse, 2016 - 119 x 175 cm, Sérigraphie





3e prix Richard Niessen (NL)



Palace of typographic maconery, Amsterdam, 2015 - 84 x 118 cm, offset

Crédit Photo : Nicolas Fussler

Par Charles Loyer