[Design Flux] Appel à participation : Le Salon Rebel Rebel expose vos fanzines !

Le fanzine offre des possibilités démultipliées de création, édition do-it-yourself. Son esthétique se réinvente continuelllement, entre dessins, photos, textes et typos. Au FRAC de Marseille, le salon Rebel Rebel célèbrera cette diversité lors de sa deuxième édition les 14 et 15 octobre 2017.

Conférences, rencontres et exposition : une trentaine de collectifs, artistes, et illustrateurs pourront partager leurs créations et les scénariser par des performances ou le montage de stands singuliers. Pour être l’un d’entre eux, Il faut répondre à l'appel à participation avant le 14 mai.