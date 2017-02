Arjowiggins invente une nouvelle génération de papier pour impression digitale

Comme annoncé lors du salon Drupa 2016, Arjowiggins Creative Papers lance cette semaine à l’international, sa nouvelle gamme de papiers créatifs destinés aux impressions digitales. L'ensemble de la gamme est présentée au sein d’un catalogue à la conception soignée, réalisé par le studio parisien Stereochromie.

Une nouvelle gamme pour de nouveaux usages

En 2016 l’impression numérique s’est définitivement imposée dans le marché de la communication visuelle et rivalise aujourd’hui avec l’impression offset. Les professionnels se penchent de plus en plus sur ces nouvelles technologies d’impression qui permettent de concevoir rapidement et à moindre coût, des projets de haute qualité, destinés à un tirage limité. Avec sa gamme digitale Arjowiggins Creative Papers apporte sa pierre à la révolution digitale qui traverse l’industrie graphique.

Les produits iconiques en version digitale

Les versions digitales des gammes iconiques du papetier dont Conqueror, Curious Collection, Pop’Set ou encore Creative Packaging son désormais disponibles.

Les nouvelles références nous dévoilent une variété de grammages, textures, coloris, formats et finitions qui conviennent à tous les usages créatifs, de la papeterie au packaging, en passant par l’édition ou la photographie.

Un outil clair et facile d’usage

Divisé en deux parties, le catalogue se compose d’un côté « argent » et d’un côté « or », pour présenter les papiers respectivement compatibles aux impressions à Toner sec et à Toner liquide. L’utilisation des encres métalliques ajoute de la préciosité à un objet dont la vocation est au départ essentiellement utilitaire.

Avec ce catalogue, Arjowiggins Creative Papers nous offre à la fois un bel objet de démonstration produit et un outil pratique, facile à utiliser.