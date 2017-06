Art/Afrique, le nouvel atelier

L’art africain sous toutes ses formes s’invite à la Fondation Louis Vuitton dans un riche parcours proposé jusqu’au 28 août 2017, à Paris. La proposition s’étale à tous les étages de l’incroyable bâtiment conçu par Frank Ghery et se divise en trois expositions.

La visite commence avec « Les initiés », un choix d’œuvres de la collection d’art contemporain africain de Jean Pigozzi. Chacune des pièces dénichée entre 1989 et 2009, par l’homme d’affaires, est produite par des artistes vivant et travaillant en Afrique Subsaharienne. Elle témoigne d’un point de vue engagé de leurs auteurs, comme les magnifiques maquettes de Bodys Isek Kingele, des « simulations urbaines plausibles » pour contribuer à l’avenir de l’Afrique ou les incroyables compositions du photographe Seydou Keïta. Le Malien juxtapose tradition et modernité en utilisant des décors et des formes très graphiques. L’exploration se poursuit ensuite avec un focus sur la scène contemporaine de l’Afrique du Sud. Encore une fois, la variété des traitements et des supports est de mise. D’une pièce à l’autre, le visiteur passe de gigantesques installations d’art contemporain à de la photographie et du travail plus artisanal. Notamment cette incroyable collection de tapis typographiques de Lawrence Lemaoana. Le parcours se termine par un aperçu de la collection africaine de la Fondation Vuitton.

Photos : Charles Loyer