Au vernissage du Graphic Design Festival Paris

Faire la part belle à l'éclectisme des pratiques du design graphique, c'est la volonté affichée par le Graphic Design Festival Paris, dont les expositions viennent d'ouvrir aux Arts Décoratifs. Le successeur de la Fête du Graphisme souhaite montrer divers champs de la création visuelle, de la typographie à l'identité visuelle, en passant par la signalétique, le motion design et la publicité.

Les différents modules du parcours proposé au Musée des Arts Décoratifs répondent à cette envie et emmènent le visiteur sur des chemins expérimentaux avec du graphisme d'auteur, mais aussi sur des projets plus appliqués comme le colossal travail de signalétique développé par AREP designlab. L'accès gratuit contribue à cette volonté d'ouverture.

Le monde du graphisme s'est donc pressé pour se rendre à ce nouveau rendez-vous. Les espaces se sont vites remplis. Il fut bientôt aussi difficile d'admirer une des affiches de la superbe exposition de Air Poster que d'aller chercher un verre au bar. Heureusement, on est arrivé un peu à l'avance et entre deux discussions, on a pris quelques images à la volée. De quoi offrir à nos lecteurs un bref aperçu de ce programme. En espérant les inviter à aller le découvrir de leurs propres yeux.

Photos : Charles Loyer