[Design Flux] Autodraw, le doodling lissé par l'intelligence artificielle

0 partages sur les réseaux sociaux

Google Creative Lab vient de lancer un nouvel outil en ligne qui reconnait un dessin rapidement exécuté pour en proposer une version plus aboutie. Avec "Autodraw", le géant américain joue avec le ludique pour nous faire doucement adopter les mécanismes de l'intelligence artificielle.

L'intelligence artificielle se nourrit des comportements humains et se base sur la reconnaissance de nos actions pour fonctionner. Les algorithmes récoltent une quantité gigantesque de données pour pouvoir apporter des solutions plus que performantes aux utilisateurs. Il suffit de parler à son téléphone, pour que ce dernier analyse et répète parfaitement ce que vous lui avez dicté, compose lui-même le numéro de votre dentiste et vous indique le chemin le plus court pour vous rendre à votre rendez-vous. Évidemment, tout cela se fait le plus naturellement possible. Google, très impliqué dans ce type de recherches, démocratise aujourd'hui un autre type de reconnaissance, celle du geste.

Les emojis et autres types de représentation visuelle font partie intégrante de nos échanges. Les réseaux sociaux comme Snapchat ont digitalisé le doodling en l'intégrant dans la personnalisation des publications. Autodraw, lui le normalise en proposant de remplacer les imperfections d'un dessin effectué à main levée par un pictogramme adéquat. À chaque tracé, la technologie du machine learning se met en route pour immédiatement proposer des solutions réalisées par des designers. Grâce à un onglet de contribution, la plateforme se nourrit continuellement des dessins des internautes pour enrichir son offre.

D'un point de vue technique, l'outil peut s'avérer pratique et efficace pour illustrer rapidement une idée, une note ou même pourquoi pas se familiariser avec les formes élémentaires du dessin.

Par Charles Loyer