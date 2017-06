[Video] Avec Jean-Paul Gaultier, La Monnaie de Paris se fait courser à Marseille

La Monnaie de Paris franchit le périphérique avec une collection de monnaies à Valeur Faciale présentant la France par Jean Paul Gaultier. Une série inédite habillée entre autres par la célèbre marinière du créateur. Cette dernière voyage de "La Champagne pétillante" à la "La Bretagne pêchue", en passant par "La Provence rayonnante". Dans le cadre de la campagne de promotion, le réalisateur parisien Hugo Ramirez a travaillé avec la designer Leïla Courtillon sur un clip en animation traditionnelle. La vidéo présente une course-poursuite dans les rues de Marseille, entre un marin et une femme en corset, deux personnages révélateurs du style Gaultier. Les rayures assurent les transition.



Crédit :

Produced by Eddy

Directed by Hugo Ramirez

Designed by Leïla Courtillon

Animated at Brunch Studio

Animation Supervised by Olivier Lescot

Client : Monnaie de Paris

Agence : La chose

Par Charles Loyer