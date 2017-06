Benjamin Button : l'histoire renversante écrite à l'envers

Publié pour la première fois en 1922, L’étrange histoire de Benjamin Button fête cette année ses 95 ans. L'occasion idéale pour les éditions Tendance Négative de s'emparer de l'œuvre de F. Scott Fitzgerald et lui donner une nouvelle résonance à travers un graphisme inédit.

Dans la célèbre nouvelle, Benjamin Button nait vieil homme de 70 ans et mesure 1,83 m. Au fil des années, son corps rajeunit de manière insolite, jusqu'à finir ses jours dans les bras d'une nounou. Une vie à l'envers qui se matérialise dans cet ouvrage, par une mise en page renversante.

La première astuce graphique imaginée par l'Agence Miracle est de faire subir au texte un jeu d'inversion. Ce dernier n'est lisible qu'avec l'aide d'un miroir, glissé dans l'ouvrage sous la forme d'un marque-page. Toute la lecture des parties où le physique du personnage est totalement à rebours de son existence est contrarier par ce principe. L'effet pousse le lecteur à prendre mesure de ce décalage.

Moins perceptible, mais tout aussi pertinente, l'utilisation de différents papiers renforce également ce récit surréaliste. En devenant de plus en plus blanches et lisses, les pages font « peau vieille » puis « peau neuve », appuyant le propos de la transformation physique, central dans la nouvelle.

Ce petit format a été bien pensé et la typographie étudiée pour permettre de le rendre lisible malgré les contraintes. En ce qui concerne, la manipulation du miroir, le pli se prend rapidement. Il ne reste plus qu'à décrypter les reflets pour s'imprégner du texte qui pour l'occasion a été entièrement retraduit par Audrey Fournier et Malika Baaziz.

Par Charles Loyer