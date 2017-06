Biennale de design graphique : un weekend pour "faire signe"

0 partages sur les réseaux sociaux

Point d'orgue de la Biennale de design graphique à Chaumont, le Grand weekend festif du samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 est l'occasion pour tous les graphistes de se retrouver et partager autour de la pratique, d'envisager les enjeux à venir pour la discipline. Vincent Perrottet qui s'est pleinement investi dans le développement du Signe ( Centre national du graphisme) et le renouvellement du mythique festival de l’affiche, nous adresse ce message :

"Chers graphistes, étudiants et amis du design graphique

En novembre 2016, près de 2000 d’entre vous ont lu et signé un texte qui interpellait le ministère de la culture et la Région Grand Est sur le financement du Signe et de la culture du design graphique en France.

Le temps politique et les dernières élections n’ont pas permis d’avancer tel que nous le souhaitions quant aux moyens dédiés au fonctionnement de ce nouvel outil culturel, mais des contacts sont établis et des discussions sont entamées qui, espérons-le, permettront de trouver des solutions qui s’accordent à l’importance et à l’urgence de proposer aux citoyens une véritable politique culturelle du graphisme.

Le Signe, Centre national du graphisme à Chaumont a ouvert ses portes en octobre 2016 avec une exposition sur la collection d’affiches anciennes et contemporaines qui a accueilli 16500 visiteurs durant trois mois. Lucile Bataille, graphiste en résidence et l’équipe de médiation ont conçu un parcours jeunesse «Tout est dans Tout, Les petits spécimens - opus 1» qui explore différentes manières d’appréhender les formes en présentant une sélection du meilleur de la création graphique. 4000 visiteurs, enfants et leur famille ont participé pendant deux mois à des ateliers dans l’exposition.

Le projet du Signe, pensé par des acteurs du graphisme et la ville de Chaumont, doit être en même temps le lieu pour développer une culture du regard en France, un pôle d’excellence de la Région et un laboratoire de formes ouvert aux créateurs et en partage avec les habitants de l’agglomération.

Par son architecture remarquable et la qualité de ses espaces, Le Signe est un outil de travail extraordinaire dédié aux graphistes, chercheurs, enseignants et étudiants ainsi qu’un outil de découverte de la création graphique pour tous les publics.

Depuis des mois, l’équipe du Signe prépare la Biennale de design graphique. Les expositions, les parcours et les ateliers qu’elle propose attendent les créateurs et futurs créateurs autant que le public qui s’ouvre à la générosité de leurs formes.

Plus que jamais il est nécessaire de se retrouver pour regarder, discuter et partager notre plaisir de « faire signe », notre désir de cultiver le graphisme et d’obtenir enfin les moyens d’y parvenir. Le nombre de graphistes, chercheurs, enseignants et étudiants présents sera la manifestation de l’exigence artistique, professionnelle et citoyenne d’une culture des formes graphiques et du design plus généralement.

Nous vous attendons samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 à Chaumont.

Vincent Perrottet"

Affiche par le collectif Formes Vives