[Design Flux] Bientôt, l’impression sans encre !

0 partages sur les réseaux sociaux

Fini l’angoisse de la cartouche d’encre vide ! Des scientifiques américains et chinois ont développé un papier imprimable 80 fois et sans encre. Le secret réside dans un processus chimique. Un assemblage de dioxyde de Titanes et de bleu de Prusse est appliqué sur une feuille standard. Ce mélange de nano-particules créé une couche bleuie qui réagit à la lumière ultra-violette. Le papier garde son impression durant cinq jours pour revenir progressivement, par oxydation, à sa couleur bleue. Le contenu peut s’effacer plus rapidement, si on chauffe la feuille à très haute température.

Les chercheurs travaillent maintenant à trouver le moyen qui permettra de généraliser ce procédé. La réflexion se porte autour de la construction d’une imprimante laser spécifique à ce papier réinscriptible.

Avec moins de papier et moins d’encre, le projet représente aussi un intérêt majeur d’un point de vue écologique !

En apprendre plus sur le procédé scientifique : http://bit.ly/2oXe0yo