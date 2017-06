[Design Flux] Billets de banque norvégiens : derrière les pixels

0 partages sur les réseaux sociaux

Il y a un peu plus de deux ans, nous avions largement apprécié la proposition de l'agence Snohetta pour la refonte des billets de banque de la Norvège. Cette dernière se mettait au tempo du XXIe siècle avec une face composée de pixels. La banque nationale avait retenu ce projet, mais seulement pour ce recto novateur et mettait en compétition une dizaine d'autres projets pour le verso, plus classique, sur le thème de la mer.

À quelques semaines de la diffusion des nouveaux billets, nous connaissons désormais qui sera placé au dos des pixels. Il s'agit des créations de l'illustrateur Terje Tønnessen, réalisées en collaboration avec le studio Metric Design. À défaut d'avoir un exemplaire définitif, voici ce que nous devrions voir apparaître, au début de l'été, sur la monnaie norvégienne.

Par Charles Loyer