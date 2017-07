Cadrage & composition : le corps prend forme

0 partages sur les réseaux sociaux

Entre cadrage et composition, la photographie est chose sérieuse. Répondant à une maîtrise de ces deux éléments auquel peut s'ajouter la gestion de la lumière, l'auteur exprime ses envies. Une série de clichés invite à un univers, une interrogation, ou tout simplement une évasion.

Cette semaine nous avons rassemblés des travaux autour de la question de l'humain avec une sélection de cinq photographes qui s'expriment sur ce thème. Des êtres vu comme des corps, comme des âmes, ou comme des morceaux d'histoires. Mis en scène ou pris sur le vif, ce tout s'articule dans des compositions orthogonales, épurées.

Bertil Nilsson, Intersections

Dix sept photographies confrontent l'architecture aux mouvements du corps humain. À l'instar de Rodin qui demandait à ses modèles des poses improbables, Bertil Nilsson capture des instants courts pendant les quels le corps subit. En le considérant comme un squelette articulé, avec ses muscles tendus et sa peau fragile le photographe bouleverse la logique. Il reste cependant soucieux d'une composition géométrique et frontale, de lieux désertés, que les danseurs viennent animés par sauts, cambrures et élans. On sent l'instabilité qui les guète.





Franco FONTANA, Presenza assenza

"L'objectif de l'art est de rendre visible ce qui est invisible" plafonne l'artiste sur son site. Et le sujet de cette série de photographie est la présence humaine, ou bien l'absence. Intégrant subtilement des ombres de personnes immobiles, Franco Fontana photographie les espaces urbains. Il se joue des lignes, qui se répondent avec les présences humaines. Ces trames leur ouvrent la voie, les dirigent presque. Des endroits vides, sans vies, qui peuvent renaître avec une ou deux ombres seulement.





WERONICA GESICKA, Traces

Ce projet est basé sur des photographies anciennes achetées auprès d'une banque d'images. Ne connaissant rien aux sujets photographiés, ne sachant ni s'ils entretiennent des liens entre eux, ou si les scènes on été montés, la photographe se permet de les retoucher. Une femme qui lit et son corps est une pile d'ouvrages, un enfant qui joue à un jeu de construction et son corps est un enclavement de briques en plastique. Les corps sont moqués. Elle inscrit plus encore ces clichés entre la fiction et la réalité. Avec une composition efficace, elle met l'accent sur les personnages dont les situations nous laissent perplexe. Puis, face à la perplexité, on apprend, à mesure, à déchiffrer le faux du vrai.





Andres Torres Balaguer, Moon

Le corps est une âme avec une histoire. Dans la série "Moon", la jeune photographe espagnole Andres Torres Balaguer met en scène des femmes dont on ne peut distinguer le visage. Leurs cheveux se substituent à des masques. Chacune est assise derrière une table sur laquelle se trouve un indice. L'artiste nous trompe, et veux nous faire croire à tort ou à raison, que ces femmes ont une histoire liée à l'objet sur la table. En somme, on ne sait plus si Andres Torres Balaguer fabrique une histoire, ou raconte une histoire.





Prue Stent, Clare Longley & Honey Long, Flush

Dans la série "Flush", le rose est la couleur prédominante. Prue Stent associé à Clare Longley et Honey Long ont focalisé leur attention sur des parties du corps intimes, ou gênantes. Du bourrelet disgracieux qu'elles subliment aux seins légèrement avachis, la peau est la matière principale. Les clichés ne montrent que des parties du corps, c'est au spectateur de savoir ce qui se cache autour de cette délimitation rectangulaire. Pour nous immerger plus encore dans cette ambiance lascive, voire fœtale, les trois photographes placardent les clichés en grandes dimensions sur les mures. Le sol, le plafond, tout est rose, le ton est donné.



Par Florian Bulou