Calligraphie à grande échelle, par Pokras Lampas

Le Palazzo Della Civita Italiana, symbole d'une architecture sévère de la période fasciste, s'est vu parer d'une calligraphie dorée. L'artiste russe Pokras Lampas a peint l'intégralité du toit terrasse.

Vu d'en bas, c'est un colosse de marbre brut, ancré au sol, fenêtres symétriques, arcades successives ; rien ne bouge. Mais le bâtiment mérite peut-être une autre image que celle de sévérité qui lui colle à la peau. Situé à Rome, il reçoit, depuis deux ans, la marque de luxe Fendi, et son directeur artistique Karl Lagerfled. Pour promouvoir la plate-forme numérique, la marque a fait appel à l'artiste graffeur Pokras Lampas.

Muni d'une brosse large et de 500 litres de peinture jaune vif, l'artiste s'accommode du plan. Il joue avec des enclavements successifs de carrés. Sur 1250 mètres carrés le toit se revêt de calligraphie en pleins et déliés, et d'aplats qui prennent une teinte dorée par contraste avec l'anthracite du sol. Avec du recul et un peu de hauteur, ce travail à l'échelle de l'homme prend forme ; la démonstration d'un travail à plusieurs degrés de lecture.

Par Florian Bulou