Camille Walala fait voyager ses formes et couleurs à Buenos Aires

L'illustratrice française Camille Walala a récemment pris part à la première édition de Color BA, un festival d'art urbain au cœur des espaces publics de Buenos Aires, organisé par Collage Lb Studio.

Comme son nom l'indique, la couleur est à l'honneur dans cette manifestation et c'est sur de gigantesques murs qu'elle s'exprime.

La jeune designer y a amené sa touche et déployé ses couleurs vives et motifs minimalistes favoris.

Le festival a présenté le travail de nombreux autres artistes comme Telmo Miel, Reka, Nase Pop, Felipe Pantone and Millo. While the rest of the artists are from Argentina like: Marina Zumi, Pastel, Martin Ron, Pablo Harymbat, Lucas Parbo.

