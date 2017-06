[Design Flux] Cannes : une Palme d’or et 34000 couvertures

Le Festival de Cannes vient de s'achever et la Palme d'or est désormais connue, avec la consécration hier du film suédois "The Square" de Ruben Östlund. Une 70e édition réussie pour l'évènement d'envergure internationale et qui a une nouvelle fois rassemblé beaucoup de cinéphiles. Pour rendre l'expérience 2017 encore plus unique, l'organisation a confié à Philippe Savoir, la direction artistique du Programme officiel. Il en fait un objet collector, grâce à une collaboration inédite avec l'imprimerie Art& Caractère.

Le graphiste s'est peut être inspiré des récentes couvertures du magazine Novum, puisqu'il vient détourner le processus Offset avec des interventions manuelles au cours du cycle d'impression. Résultat de ce piratage, chaque couverture se ressemble un peu, mais aucune des 34 000 n'est identique.

Par Charles Loyer