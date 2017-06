[Design Flux] Ceci n'est pas un graffiti

Qu’en est-il du street-art français après 30 ans d'existence ? Samuel Boujnah et Jim Gabaret proposent un début de réponse avec la nouvelle web série "Ceci n'est pas un graffiti", diffusée depuis aujourd'hui, mardi 21 mars, sur Arte Creative. Au programme, 10 épisodes pour explorer, les origines, les enjeux et les contradictions de ce courant artistique.

Les deux réalisateurs sont bien placés pour raconter cette histoire. À l'approche de la trentaine, ils ne sont pas issus de la génération qui a vu naître le street-art en France, mais de celle qui a grandi avec. L'un de tout près, en tant que fils de Jean Gabaret, membre du collectif Vive La Peinture. Le deuxième, par son parcours dans le cinéma et la publicité, a pu constater la démocratisation de ce qui fait partie intégrante d'une culture générationelle. Leurs regards croisés permettent de soulever certaines questions de manière objective, d'aborder ce courant artistique autant par son histoire que ses controverses.

Car l'essence de l'art urbain se trouve autant dans son fond revendicateur que dans sa forme novatrice. Dans ce schéma, il est difficile pour les galeries de se substituer à l'éphémérité d'un marquage mural, pour préserver cette nature spontanée. Il l'est encore plus pour la pub ou la mode, qui tentent aujourd'hui de s'accaparer ces codes graphiques pour promouvoir leur produit. Le point de vue des acteurs du street-art est donc plus que jamais important. Certains observent dans les nouvelles opportunités de le diffuser des partenariats nécessaires, pour d'autres, il en restera des récupérations compromettantes. Jusqu'où un courant artistique peut-il rester maître des idées qui ont contribué à le former. C'est l'autre question que l'on se pose. Que restera-t-il du street-art, à l'heure où il est devenu un art à part entière ?

Voir les 10 épisodes : http://bit.ly/2n3mqBC

Par Charles Loyer