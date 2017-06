Concours Orange Jeunes Designers : les inscriptions sont ouvertes

0 partages sur les réseaux sociaux

Pour la sixième année consécutive, le concours « Orange jeunes designers » invite les jeunes créatifs et passionnés d‘innovation à présenter leur vision prospective des grands enjeux sociétaux. Du 22 mai au 30 juin 2017, les candidats devront réfléchir à la thématique « Réinventons l’argent avec Orange ».

Pour participer, il suffit d’envoyer une lettre d‘intention ainsi qu’un book sur le site concours-design.orange.com. Les candidats retenus seront ensuite conviés à deux workshops de deux jours, programmés à la rentrée et encadrés par les équipes de design d‘Orange ainsi que des experts en marketing et sociologie. Ces ateliers auront pour objectif d‘accompagner les participants dans leur réflexion et dans la réalisation de leurs projets avant la date butoir de livraison du projet définitif soit le 11 décembre 2017.

Par son concours, Orange souhaite « valoriser la créativité et proposer un nouvel espace d‘expression aux jeunes diplômés en design et pour la première fois aux créatifs, aux makers et aux passionnés de digital sans condition de diplôme ». L’objectif et d’inciter les candidats à s’interroger sur les défis soulevés par cet outil structurant de notre société, autrement dit, la question de sa forme, son usage, des rapports à la sécurité, à l’information, la traçabilité des flux monétaires, etc.

Le jury composé d’experts en design, marketing et sociologie, de journalistes, d’industriels et de représentants d’institutions sera présidé par la designer française Constance Guisset accompagnée de Marc Renard, directeur général adjoint d’Orange. A l’issu du concours, une cérémonie prévu le 15 février 2018 décernera 3 prix d’une valeur de 10.000, 7.000 et 4.000 aux 3 meilleurs projets.

Pour vous inscrire : concours.design.orange.com

Par Astrid Fedel