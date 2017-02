Couleurs et transparence chez Antalis

0 partages sur les réseaux sociaux

Au 64 avenue de France à Paris 13, l’agence IN&EDIT architecture a réalisé le nouvel espace multifonctions de Antalis, une marque distributrice de papiers, solutions d’emballages et produits de communication visuelle pour les professionnels.

L’espace offre 33 mètres de long de façades vitrées et une double hauteur sous plafond. En tenant compte de ces caractéristiques architecturales, l’agence a du créer une nouvelle identité duplicable et adaptable à d'autres sites de l’enseigne.

Trois espaces clefs liés à différentes activités sont exposés: l’espace créatif et digital, tous deux liés par l’accueil à l’espace labXerox.

Au long de la façade est développé le mobilier « Skyline » aux surfaces blanches et lisses, conçu en dibon et faisant référence à l’animation de l’avenue constamment en mouvement.

Un lieu ouvert qui attire l’œil et qui, par ses produits à la gamme chromatique pétillante, invite les passants à découvrir un espace visuellement fort.