D.A.T.E., 6 artistes européens collaborent avec créatifs anversois

Chaque année depuis trois ans le magazine This is Antwerp, complément alternatif de la revue touristique Visit Antwerp organise un workshop international, D.A.T.E., pour Discover Antwerp Through Experience. Au cours de cette édition 2017, treize artistes européens se sont réunis pour produire des pièces uniques, dont six ont eu l'occasion d'échanger activement avec des créateurs locaux pour partager leur univers sur cartes postales.



Ces deux revues, ancrées localement, communiquent beaucoup sur les évènements régionaux et présentent des billets historiques concernant la ville d'Anvers. DATE est alors l'occasion pour des artistes, photographes, designers ou écrivains de confronter leurs identités créatives. Pendant cinq jours, c'est plus la méthodologie qu'une thématique générique qui permet l'émergence de pépites graphiques ; ainsi prédomine cette année l'influence de l'autre.



C'est dans cet esprit que les six artistes associés à un créateur belge ont produit ces objets graphiques. Chacun s'inspirant du travail de l'autre et vice versa. Ainsi le visage déstructuré et ultra-colorimétrique que dessine l'islandais Siggi Egertsson devient un collage surréaliste du belge Jesse Willems dans les arbres sous une teinte brune. Au même titre que la photo d'un textile se reflétant dans une fenêtre du Wilems prend forme sous l'interprétation de Egertsson en une devanture de magasin dans laquelle se réfléchie les buildings qui lui font face.



Le résultat de ces associations est une collection de six fois quatre cartes postales, le tout rassemblé dans un coffret.

Par Florian Bulou