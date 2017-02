D&AD de retour en avril, encore quelques jours pour l'appel à candidatures

Les évènements qui célèbrent l'excellence créative dans le monde se compte sur les doigts de la main. Le festival D&AD, en fait partie et se déroulera cette année en avril 2017. D'ici là, il est encore temps d'envoyer vos projets, l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 15 février.

4 catégories pour récompenser tous les champs de la communication visuelle

Cette année encore le festival offrira son lot de récompenses, avec notamment les Professional Awards: qui gratifient les meilleurs projets dans de multiples catégories : de la direction artistique au digital design, en passant par le direct marketing, l'écriture publicitaire ou des opérations singulière de relation presse.

D&AD New Blood Brief : une invitation à répondre au brief de 16 marques.

D&AD Next Awards : mettent en lumière la jeune création, notamment les réalisateurs et photographes en devenir. Pour cette section, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 février.

D&AD impact : lancés l'année dernière, ils récompensent le design responsable ayant encouragé un changement positif.



"pleats please par Issey Miyake" - gagnante 2016 du Wood Pencil en Graphic Design

Une programmation qui investit la capitale dès janvier 2017

Porté par le succès des années précédentes, la manifestation sera cette année, portée par de nouvelles ambitions. Au programme, une exposition présentant plus de 20 000 pièces de travail créatif, des workshops, rencontres et aussi quelques fêtes.

Le 2 février prochain, le photographe italien Oliviero Toscani animera une conférence à l'auditorium de la Gaité lyrique autours de son expérience et de son travail de photographe. La conférence est gratuite mais une inscription est demandée

