[Lectures Graphiques] De Zurich à Tokyo, la sélection étapes: avec Exaprint

0 partages sur les réseaux sociaux

"Lectures Graphiques" met en avant les ouvrages qui couvrent l'actualité du graphisme et de la culture visuelle, les travaux de recherche ou les publications pédagogiques.

Comprendre le Design Graphique

Le guide ambitionne de répondre aux questions qui s'imposent fréquemment, au moment d'aborder le design graphique. L'ouvrage revient sur le rôle, les outils et les domaines d'action du designer et propose une sélection de créations majeures tirées de l'histoire du graphisme. Une compilation de 14 portfolios dresse un mini-panorama de la scène graphique internationale et contemporaine. Une entrée en matière idéale pour les étudiants et les amateurs de design graphique.

Comprendre le Design Graphique, de Quentin Newark aux éditions Pyramyd .

Made In Japan

Vivifiée par les grands maîtres et les acteurs contemporains du Japon, l'édition 2016 du mois du graphisme d'Échirolles rassemblait posters, livres de photographies, magazines et carnets de voyage. Son riche catalogue présente à travers de nombreuses reproductions et interviews, l'étrangeté et la vitalité d'un graphisme méconnu en France. Une belle sélection transgénérationnelle...

Made in Japan, Mois du graphisme d'Échirolles, aux éditions du Limonaire

Notre Monde a Changé

Dans le cadre de la Biennale d'art contemporain Manifesta 11 de Zurich, l'atelier Intégral Ruedi Baur imagine un système numérique de représentation de figurines. Afin de donner une autre réalité politique à ce système graphique, il propose à Attac de concevoir un livre sur l'état économique, social, écologique et politique du monde. En résulte ce petit livre ludique et instructif.

Notre Monda à changer, Attac & CivicCity, aux éditions Lars Müller Publishing



Rejoindre Exaprint, l'imprimeur de référence pour les pros des arts graphiques.

Suivre Exaprint sur les réseaux : Facebook, Twitter, Linkedin