Découvrez les résultats du concours d'affiches Green Cities

Après plusieurs semaines de compétition, il est temps de dévoiler les résultats de l'édition 2016 du concours Green Cities organisé en partenariat avec Fotolia. Cette année, il vous était demandé de créer une affichepour un festival dédié à la ville verte à partir de notre sélection d’images issue du fond Fotolia. Vous avez été nombreux à vous passionner pour ce thème. Le jury a apprécié la variété des propositions graphiques et a eu matière à délibérer. Un grand merci à tous les participants et félicitation aux vainqueurs.

1er prix - Green Cities par Thibault Dumain

Le festival Green Cities questionne les rapports entre ville, nature, urbanisme et bouleversement climatique.

Pour la réalisation de cette affiche j’ai emprunté divers éléments architecturaux propres aux villes que nous connaissons aujourd’hui pour les modifier et les détourner. Leur texture est organique (verdure, engrais, compost etc.) mais évoque également les surfaces bétonnées des architectures urbaines. On remarque l’apparition d’une végétation qui reprend peu à peu ses droits.





2e prix - Interdependance des éléments par Maëlle Magnin-Feysot

L'objectif de cette affiche est de créer un ensemble "mouvant" et "vivant" à partir de collages pour représenter le dynamisme et l'actualité du festival.

L'interdépendance des éléments est un concept inspiré du bouddhisme pour décrire le fait que tous les éléments de la nature sont en interaction et dépendent les uns des autres pour exister. Pour cette affiche de festival Green Cities, l'aspect ville et le côté nature forment un ensemble à travers le collage des différents éléments.





3e prix - Green Cities Universe par Laurène Le Gall

Cet univers de paradoxes entre urbanisme et nature nous montre la connexion inévitable de ces deux milieux et comment ils évoluent ensemble pour former une unité. Certaines parties de la nature viennent construire ou soutenir l'urbanisme ou au contraire le perturber. Mais tout comme les couleurs utilisés, ces univers sont complémentaires.





Voici également une sélection d'affiches qui ont particulièrement attiré l'attention de plusieurs membres du jury.



L' essence de la ville par Thomas Fournier







Green Cities par Maeva Expo







Hybridation par Lucie Nouaille







Green Cities Festival 2017par Colin Droz







Green Vibration par Alexis Plard







S T R U C ( N A ) T U R E par Cécilia Grim







Green Cities par Camille Rodrigues

