Des azulejos à la bombe dans un ancien hôtel 5 étoiles

Il y a des lieux comme cet ancien hôtel 5 étoiles qui constituent de supers terrains de jeux pour les créatifs. Au Portugal, sur l'île de São Miguel aux Açores, l'artiste catalan Javier de Riba à eu l'occasion d'investir l'immense hall du Monte Palace et d'y déployer un important parterre de motifs. Cette réalisation provoque le contraste, entre l'architecture abandonnée d'un bâtiment ouvert au public pendant seulement un an et des formes colorées qui se réfèrent aux azulejos, à la culture joyeuse de l'archipel Portugais. Sauf qu'ici il ne s'agit pas de carreaux, mais de peinture...

Un projet réalisé grâce à l'invitation du festival d'art Walk & Talk Açores