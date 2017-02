Des chocolats modulables à assembler pour de nouvelles saveurs graphiques

Allier la confiserie au design pour nous faire succomber à la gourmandise, quel scandale ! En la matière, « Complements » est particulièrement habile. Pour arriver à ses fins, cette gamme de chocolats propose de créer des combinaisons de goûts en fonction de ses inspirations visuelles. Il suffit de se munir de deux blocs différents, de les manipuler, puis d’assembler les motifs de son choix, pour former un cube à croquer.

Un concept né du rapprochement entre le studio australien Universal Favourite et le designer culinaire Bakedown Cakery. À n’en pas douter, l’association de malfaiteurs s’est fait plaisir en expérimentant sur ce support. Le projet est d’autant plus intéressant qu’il croise les pratiques. Le design avec l’usage de l’impression 3D, le graphisme pour les textures et la gastronomie pour la partie comestible.