Des glaces à l'eau polluée pour sensibiliser aux problèmes environnementaux

Il fait chaud, de plus en plus chaud... l'été n'a pas encore commencé, qu'on se rêve déjà à en apprécier les plaisirs. De se trouver un petit coin d'ombre pour se délecter d'une menthe glaciale ou d'un sorbet. Avec Hung I-chen, Guo Yi-hui et Cheng Yu-ti, ce rêve se transforme en cauchemar.

Les trois étudiants de la National Taiwan University of Arts nous montrent que ces recettes si simples sont menacées dans leur ingrédient principal et ce, par la seule action de l'humain. Leur glaces à l'eau polluée (Polluted Water Popsicles) détournent un symbole de la culture populaire pour en faire un objet de prise de conscience.

Aux premiers abords, les 100 bâtonnets confectionnés par le trio ressemblent à des sorbets aux fruits entiers. Ils sont contenus dans des emballages modernes et graphiques, qui surfent sur les tendances visuelles du moment. Une façade de prestige pour mieux dénoncer le fait qu'à l'intérieur, le spectacle est terrifiant. En se rapprochant du bâtonnet, des résidus de pollution se dévoilent et les couleurs singulières dévoilent une toute autre signification... Car en effet, c'est bien de l'eau puisée dans 100 lieux pollués à Taiwan qui ont servis à la confection de cette gamme.

Par Charles Loyer