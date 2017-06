[Design Flux] Des journaux vides pour retrouver du sens

Entre les mails, les applications, les journaux papiers et les réseaux sociaux, à seulement 11 heures du matin, c'est déjà des centaines d'informations ingurgitées de toutes parts. L'indigestion guette alors que le plat principal n'est pas encore servi. Sideline Collective a voulu questionner ce goinfrage. Avec des feuilles de chou dénuées de texte, le projetNothing in the news cherche à créer l'électrochoc.

Joseph Ernst à l'origine du projet estime que l'époque dans laquelle nous vivons est particulièrement sensible. Que nous sommes plus que jamais connectés avec le monde et pourtant, nous avons du mal à le saisir. Que l'information à un rôle primordial dans l'équilibre de nos démocraties, mais que nos sociétés se nourrissent du sensationnel.

Ces pages blanches, estampillées des logos, des grands journaux du monde, sont une invitation à faire une pause. Peut-on s'en passer ? La consommation mécanique de l'info, permet-elle d'apprendre ? Le rien n'est-il pas le meilleur ingrédient pour être créatif et se réinventer chaque jour ? Cette maquette vide contient quelques réponses...

Par Charles Loyer