[Idée] Des papiers cadeaux qui se transforment en origamis

0 partages sur les réseaux sociaux

Quand l'heure des cadeaux arrive, on observe deux types de comportement. Il y a ceux qui se jettent dessus et déchirent tout. Les autres, qui prennent le soin d'enlever délicatement chaque petit bout d'adhésif et de plier soigneusement le papier d'emballage, pour le conserver (à des fins utiles ou non...). À l'approche des fêtes, l'entreprise Cultura a choisi une troisième option et propose des pochettes cadeaux conçues par des designers pour se transformer, une fois le cadeau déballé, en origamis originaux.

Chien, pingouin, perroquet, papillon et grenouille composent cette édition limitée baptisée Kdorigami et conçue avec l'aide de l’origamiste Didier Boursin et des illustrateurs de l’Atelier Morse : Alice Guillier & Maxime Gabillet.

À noter que pour rendre l'opération accessible, il est possible de télécharger les motifs à imprimer et réaliser les modèles en suivant les tutoriaux en ligne.

http://bit.ly/2hjl3yv