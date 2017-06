Design Graphique, Web & Informatique : l’école IPSSI ouvre ses portes pour présenter ses formations

L’IPSSI, école d'informatique, Web Design Graphique, propose depuis bientôt 20 ans un panel de formations de Bac à Bac +5. Ses cursus en alternance, assurent la professionnalisation des élèves et valorisent leur employabilité. Consciente que le digital est inhérent au développement du design graphique, l'école intègre à son programme pédagogique, des cours d’UX/UI et de code, et dispose du matériel numérique en conséquence. Les portes ouvertes seront l’occasion de découvrir l’école et de discuter avec ses étudiants aux parcours éclectiques. Un test d'admission se déroulera le 20 mai prochain à 10h.

Journée Portes Ouvertes, samedi 20 Mai 2017 de 13H30 à 17H30, IPSSI, 25 Rue Claude Tillier, 75012 Paris.

par Stéphanie Thiriet