Desperados : une expérience de réalité augmentée mise en bouteille

Entre Desperados et le 9ème concept, l'histoire dure depuis un bout de temps. 20 ans que la marque collabore avec le collectif d'art urbain afin de dessiner annuellement les contours d'une bouteille collector. Cette année, c'est Matthieu Dagorn, artiste membre du groupe, qui s'empare de la bouteille iconique. Pour rendre l'expérience encore plus unique, il s'entoure de MNSTR, agence digitale spécialiste des performances liées à la réalité augmentée.

Ce projet est avant une rencontre des univers, entre l'imaginaire fantasque de Matthieu Dagorn et des outils du futur. Tout au long du processus, MNSTR accompagne l'artiste dans sa découverte du Google Tilt Brush et l'aide à exploiter son plein potentiel. En résulte une œuvre hybride, à la fois physique et numérique, dissimulée sur l'étiquette de cette bouteille collector.





La confiance existante entre Desperados et le 9ème concept, née de la collaboration sur le long terme, n'est pas étrangère à la réussite de ce projet. Matthieu Dagorn et l'agence MNSTR ont eu carte blanche pour pour que la double nature de cette installation s'exprime pleinement. Durant 14 jours, ils ont investi un studio de la banlieue parisienne pour développer la structure. L'artiste commence prendre ses marques dans une boite vierge de 36m2, puis manipule la matière et la déploie sur les murs pour former des volutes colorées. Une fois la base du décor sculptée, il s'attaque à la partie immatérielle et poursuit son idée dans une autre réalité, entièrement numérique. C'est ce deuxième volet qui s'anime et se visite, au passage de votre smartphone sur l'étiquette de la bouteille.

En effet, à ce stade, plusieurs niveaux d'expérience apparaissent dans l'application conçue par MNSTR :

- Niveau 1 - un décor qui s’anime en 3D : les formes et les courbes se prolongent et se développent hors de l’étiquette pour donner un effet de relief.

- Niveau 2 - une visite 360° de l’atelier de l’artiste : projeté directement dans l’atelier dans lequel Matthieu Dagorn a conçu son œuvre réelle, il est possible de naviguer en 360° dans la pièce et revoir toutes les étapes de réalisation de la sculpture.

- Niveau 3 - la navigation à l’intérieur de l’œuvre pour observer le Tilt Brush se déployer dans la pièce et explorer chaque détail.

- Niveau 4 - une découverte des coulisses de son atelier pour comprendre chaque étape de la création.

Ce projet accompli parfaitement sa mission de concilier tangible et digital dans une mise en œuvre grand public. Il montre aussi toutes les possibilités créatives liées à la réalité virtuelle et augmenté, que cette hybridité provoque l'émotion et constitue une base solide pour développer le storytelling digital.

Par Charles Loyer